Levensvragen: Hoe ben ik een goed mens zonder mening?

27-jarigen dansen op het slappe koord tussen jeugd en volwassenheid, vol levensvragen. Ilona de Lange, sinds april 27, is op zoek naar antwoorden. ‘Hoe ben ik een goed mens zonder mening?’ vraagt ze deze week aan Marja Pruis, schrijfster en redactielid van opinietijdschrift De Groene Amsterdammer.

Marja Pruis (60) schrijft columns en essays zoals ik ze graag zou willen schrijven. Ze is belezen, bedachtzaam én hartelijk, moeder, verzorgd en ze ruikt ook nog heerlijk.

En ze heeft iets met mij gemeen. In dagblad Trouw zei ze vorig jaar: ‘Ik bewonder mensen met een uitgesproken mening. Die heb ikzelf bijna nooit.’ Daar loop ik zelf tegenaan, misschien wel omdat ik denk dat ik júist als vrouw mij zou moeten mengen in het maatschappelijk debat. Aan haar bureau op de redactie van De Groene Amsterdammer hebben we het erover.

I: ‘U hebt een bijzondere werkplek voor iemand zonder uitgesproken mening.’

P: ‘Ja, ik werk voor hét opinietijdschrift van Nederland. Het is zwaar politiek en cultureel beladen en staat bol van de mening..

