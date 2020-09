Geld voor organist

De bijdrage over organisten die een bedreigd bestaan tegemoet gaan (ND 31 augustus) is even verbijsterend als onthullend. Hoe kan het zijn dat een rijk land dat vol staat met schitterende, vaak historische instrumenten de bespelers daarvan niet meer kan of wil betalen? Hoe is het mogelijk dat in een land waarin het traditionele geloof nog in alle uithoeken beleden wordt, tegelijkertijd zijn Levieten de wacht aanzegt? Hoe bestaat het dat aan studenten die een professionele kerkmuziekopleiding overwegen, moet worden geadviseerd om er vooral ook nog iets naast te doen voor de kost? Hier wreekt zich de in ons land ontstane mentaliteit die zich in negatief opzicht onderscheidt van de kerkmuzikale houding in de Lutherse landen. Ondanks dat op centraal niveau de kerken hun musici een fatsoenlijke regeling aanbieden, komt daarvan in de praktijk vaak weinig terecht. De geest is misschien wel gewillig, maar het vlees is zwak.