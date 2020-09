EU, maak je uitspraken waar en stuur een grote missie naar de Sahel

De Europese Unie heeft eerder verklaard dat de Sahel een strategische prioriteit is. De Fransen zijn militair al heel actief in dit gebied in Afrika, mede uit angst voor een grote migratiestroom naar Europa, schrijft veiligheidsdeskundige Kees Homan.

Een Franse militair lanceert een mini-drone om de aanwezigheid van jihadisten te controleren in het noorden van Burkina Faso. Dat is een van vijf Afrikaanse landen in de Sahel waar Europa actiever zal moeten worden om terrorisme te bestrijden. (beeld anp)

De recente staatsgreep in Mali is illustratief voor de steeds slechtere veiligheidssituatie in de Sahel. Als gevolg hiervan is onder meer de EU-trainingsmissie in Mali voorlopig stopgezet. Maar de veiligheid in Europa is volgens de EU mede afhankelijk van een stabiele Sahel. Het gaat hier vooral over de G5‑Sahel-landen: Burkina Faso, Tsjaad, Mali, Mauritanië en Niger.

Een terreurgolf overspoelt de Sahel. Die wordt veroorzaakt door een ontvlambare combinatie van jihadisten, smokkelbendes en zichzelf verdedigende etnische groepen. Dorpen lopen leeg, scholen en politieposten sluiten en de staat verliest steeds verder zijn gezag.

Jihadistische netwerken hebben grote delen van de mensensmokkelroutes in handen. Gevreesd wordt dat de bendes zich ..

