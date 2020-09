Scholing grote opgave voor de komende jaren

Het grote winstpunt voor werkgeversorganisaties en vakbonden uit het overleg met het kabinet, vorige week donderdag, is verlenging van de financiële steun voor ondernemers en werknemers, en een fors bedrag voor scholing. Aanvankelijk was het idee om de financiële regelingen die de gevolgen van de coronacrisis moeten opvangen, al per 1 oktober te versoberen. Het gedachte van het Centraal Planbureau was: het is inmiddels wel duidelijk dat in diverse sectoren structureel minder werk zal zijn. Het wordt nu tijd ondernemers en werknemers een financieel duwtje te geven om afscheid van elkaar te nemen en naar iets nieuws op zoek te gaan. Geen uitkering meer van 90, maar van 70 procent bijvoorbeeld.

