Ons te groene beeld van de toekomst: zet natuur en technologie niet tegenover elkaar

Afgelopen week overleed acteur Chadwick Boseman (43), die koning T’Challa van het fictieve land Wakanda speelt in Black Panther, de achttiende film van Marvel. Ik was bedroefd dat de man die liet zien dat ook zwarte mensen helden kunnen zijn, zijn rol niet meer op zich kan nemen. Black Panther is een prachtige sciencefiction- en actiefilm waarbij een land uit de toekomst, Wakanda, ons vertelt hoe wij de ideale samenleving zien.

Als je voor het eerst de beelden van Wakanda ziet, word je ondergedompeld in een driedimensionale wereld met de nieuwste drones en vliegtuigen. Schitterende zilvergrijze ruimteschepen zoeven voorbij langs uitzinnige hoogbouw in glanzende kleuren. Maar ook: komend uit een dorre woestijn vlieg je als kijker een groene oase binnen. De hoogbouw van Wakanda is volledig overwoekerd door groene planten, de balkons hebben schitterende tuinen. Overal tussen de wolkenkrabbers zie je weelderig groen. Een perfecte symbiose van groen en technologie, waar het voor mensen en natuur goed toeven is.

Wakanda gaf me kippenvel. Het deed me sterk denken aan het nieuwe paradijs zoals beschreven in Openbaring 22. Het nieuwe paradijs is een stad met straten en h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .