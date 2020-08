De groene draad door de Bijbel

Ook in Zwitserland hadden mensen het over klimaatverandering. Zouden latere generaties zich nog kunnen verwonderen over de schoonheid van dit land? (beeld epa / Jean-Christophe Bott)

De laatste twintig jaar is het natuur- en milieubewustzijn in christelijke kring gestegen. Biologen, ecologen en natuurfreaks worden niet meer verdacht van geitenwollen sokken of anarchisme. Toch is de groene draad in de Bijbel nogal onbekend. Jammer, want dat waarin we diep geloven, werkt ook diep door in ons leven.

Gelukkig is daar nu een hulpmiddel voor. Mijn oudste dochter is geboren in een Haarlemse bovenwoning. Toen ze twee jaar was, nam ik haar mee naar buiten. Aandachtig zette ze haar voetstapjes op het trottoir. Ze zag kleine zwarte beestjes lopen over de tegels en ik legde uit: ‘Dat zijn mieren, mooi hè?’ Ze keek, zei niets, tilde haar schoentje op en voordat ik het kon verhinderen, stampte ze een mier dood. Z..

