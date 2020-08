In de bekroonde, nogal gewelddadige serie 24 op Netflix functioneert een Amerikaanse president, David Palmer, in wie geen greintje kwaad zit. Oprechter en eerlijker kan eigenlijk niet. En toch. Als zijn land weer eens terroristisch wordt bedreigd met een voor miljoenen dodelijk virus of nucleair wapen aarzelt hij nauwelijks of niet. Als zijn antiterreureenheid iemand pakt van wie men zeker is dat hij weet waar het massavernietigingsobject ligt, maar dat niet wil zeggen, geeft Palmer het groene licht. Folter hem maar.

Theorie? Fictie? Vergeet het maar. Even om misverstanden te voorkomen, ik heb het niet over dictaturen die met martelen ethisch sowieso geen moeite hebben. Ik denk aan democratieën, aan een rechtsstaat. Ik heb het evenmin over folteren als middel om iemand te laten bekennen dat hij schuldig is, of over martelen als straf voor begane misdaden. Het eerste gebeurde bij de vroegere inquisitie en veel recenter in het Amerikaanse kamp Abu Ghraib met Iraakse gevangenen. Trump schrikt trouwens niet terug voor folteren als straf. ‘Als het niet werkt (om informatie los te krijgen), verdienen ze het sowieso.’ Moraliteit is Trump wel vaker vreemd.

tijdbom

Waarover ik het dan wel heb? Over het klassieke voorbeeld van acute dreiging van..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .