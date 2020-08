De wisselvallige impact van valse filmpjes en authentieke kletspraat

Het was maar een woordgrapje over de kruisiging van Jezus, dat Sybrand Buma kunstmatig in de mond werd gelegd door onderzoekers van de UvA. Want al te grof mocht het niet zijn, waarschuwde de ethische commissie die de onderzoeksopzet vooraf toetste. Maar het waren wel woorden waarvoor je als christelijke CDA-stemmer zou kunnen terugdeinzen: foei toch, Sybrand! Dat deden de 140 proefpersonen dan ook, die het 5 seconden durende nepfilmpje onder ogen kregen. Slechts acht van hen vermoedden dat dit een gemanipuleerde constructie was van beeld en stemgeluid; de rest had geen argwaan. Deze mensen dachten na afloop negatiever over de voormalige CDA-leider, dan een even grote controlegroep die het filmpje niet gezien had. En: het verschil was he..

