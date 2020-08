Katholieken

Jan-Willem Wits schrijft over de schuilkerken als teken van het gebrek aan godsdienstvrijheid (Nederlands Dagblad 22 augustus). De Tachtigjarige Oorlog was een vrijheidsstrijd, die door de geuzen werd begonnen, waarbij er oorlogsmisdaden werden gepleegd. Hetzelfde gebeurde ook toen we eindelijk van de Duitsers werden bevrijd.