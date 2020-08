Duurzaam huis

Sytze de Jong zegt: '... zelfs onder de meest optimistische veronderstellingen is gemiddeld 35.000 tot 40.000 voor zaken als isolatie en warmtepompen een geweldige financiële aderlating voor een gemiddeld huishouden' (Nederlands Dagblad 28 augustus). Bij deze de feiten. In 2013 betaalden we circa 3000 euro per jaar aan energie, inclusief onderhoud en afschrijving. Vanaf 2015 hebben we netto 40.000 euro geïnvesteerd onder andere in een warmtepomp, zonneboiler en zonnepanelen. (Voor de details zie: www.duurzamehuizenroute.nl, postcode 7711 JK, nr. 41).

In 2018 werd onze vrijstaande woning energieneutraal. In 2019 hebben we onze SVN-lening (bedoeld voor de aanschaf van de duurzame apparatuur) afgelost en onze hypotheek overgesloten. Per saldo zijn onze woon- en energielasten gedaald met 65 procent. De energieneutraliteit van onze woning had ook een positieve invloed op de hoogte c.q. laagte van de hypotheekrente. Sinds 1 augustus krijgen we voorlopig per jaar circa 500 euro terug van onze energieleverancier.

Een van onze uitgangspunten voor het energieneutraal maken van onze woning was gelijkblijvende jaarlasten; circa 3000 euro dus. Voor afschrijving en onderhoud van ons huidige systeem rekenen we met 2000 euro per jaar. We besparen dus toch 1000 euro per jaar.

Over terugverdienen nog he..

