Met welk tv-programma ontsnapt u aan de realiteit?

Regelmatig door op Belgische en Duitse zenders naar krimi’s te kijken.

Frea Kroese, fotograaf

Het is echt erg, maar gaan af en toe gaan we zitten om ‘Grand Hotel’ van Netflix te volgen en dan het liefst een paar afleveringen achter elkaar. Dan weet je ook onze guilty pleasure (moord overspel, intriges, alles komt voorbij).

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige

Bij elk reclameblok onttrek ik me aan de realiteit door de volumeknop op nul te zetten en me daarna te verbazen over alle lachende gezichten, vele kleuren en ongelooflijke aanbiedingen.

Janneke Brak, huisvrouw

Waar ik erg van opknap, is de serie ‘Toen was geluk heel gewoon’. Hoe het jaren geleden eraan toeging, toen geluk nog heel gewoon was.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .