Een ander leven met respect voor de natuur ligt wel degelijk binnen handbereik

Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren, zegt de Prediker. Deze woorden blijken in de coronacrisis verrassend actueel te zijn. De uitbraak van het virus heeft onze samenleving geraakt op een manier die we niet voor mogelijk hadden gehouden.

Tijdens het uitbreken van de coronacrisis kwam er veel op ons af: zieken, stervenden, overvolle IC’s, quarantainestress en financiële zorgen, het gemiste contact en de ontwrichting van vele levens. Maar het was ook een tijd om stil te staan bij onze manier van leven en de plek die wij als christenen in de samenleving innemen.

Inmiddels ligt het begin van de crisis achter ons en zakken die herinneringen weer weg. Dat is jammer, want de coro..

