De monocultuur van ons boerenland

Volgens Bert-Jan Ruissen (Nederlands Dagblad 27 augustus) zijn boeren heilig, want ze doen heilig werk. Er is geen sector waarmee zo eerbiedig omgegaan en die zo zwaar gesubsidieerd wordt als de boerenstand. De helft van het Nederlandse landschap is agrarisch. Dat is wel te merken ook, vooral afgelopen zomer, toen wij nergens anders op vakantie konden dan in Nederland zelf; ter afwisseling konden we nu de Barneveldse maïsvelden bewonderen, omdat we de Rijssense monocultuur spuugzat waren. Eindelijk werd ons het genoegen vergund de ammoniakale geuren van Zuid-Holland op te snuiven, nu we een tijdje de Overijsselse mestlucht achter ons mochten laten.