Contant geld hoort thuis op de werelderfgoedlijst

Contant geld mag niet in onbruik raken. Er zijn te veel mensen - vooral in de lagere welvaartsgroepen - van afhankelijk.

Dat contant geld ooit illegaal zal worden, is niet waarschijnlijk. Dat het deze eeuw ergens onbruikbaar wordt, staat vast.

Cash sterft uit. Net als de portemonnee, die eind zeventiende eeuw als opvolger van de geldbuidel in zwang kwam, toen ook bankpapier werd geïntroduceerd. Nu gaan we naar plastic, smartphone, ‘wearables’ of een gechipte knipoog.

De terugloop van betalingen met bankbiljetten en munten die al gaande was, is door corona aanzienlijk versneld. Wie een bankbiljet van vijftig euro pint bij wat nu een geldmaat heet, loopt er weken mee rond. Het is bijna niet uit te geven. In het gewone betalingsverkeer wordt contant betalen net zo ongebruikelijk als ruilhandel - het kan, maar niemand doet het meer.

In de praktij..

