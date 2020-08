Puriteinse geesten

Historici zijn dol op herdenkingen. Die bieden immers een ideale gelegenheid om de relevantie van hun vak aan te tonen. Historici hebben kennis van het feit dat wordt herdacht, kunnen daar dus mooie verhalen over vertellen en willen ook graag duidelijk maken hoezeer de herdachte gebeurtenis nog tot in het heden doorwerkt. Het verleden is dus belangrijk en daarom ook het ambacht van de historicus.