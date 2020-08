Geuzen waren een ongeregeld groepje

Willem van Oranje was lang rooms-katholiek en was voorstander van tolerantie en godsdienstvrijheid. Tot dusver had het protestants-christelijke onderwijs dat Jan-Willem Wits in zijn jeugd genoot (Nederlands Dagblad 22 augustus), het bij het rechte eind. Helaas kreeg Willem de edelen daarin niet mee. De Geuzen waren een groep ongeregelde strijders, die Oranje (misschien wel met tegenzin) op het schild hieven. Het is, vanuit ons gezichtspunt nu, niet goed te keuren dat er geen godsdienstvrijheid kwam, maar in het licht van de terreur van de Inquisitie en de twijfelachtige loyaliteit van de rooms-katholieke, zuidelijke - later Belgische - provincies, is het ook weer niet zo vreemd dat er beperkingen zijn opgelegd. Overigens heeft d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .