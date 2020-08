Bescherm de boeren tegen Milieudefensie

De Nederlandse veeteelt vervangen is onmogelijk en onwenselijk.

Het betoog van Milieudefensie (Nederlands Dagblad 25 augustus) staat nogal los van de werkelijkheid. Typisch een campagnevoerder die vanaf Amsterdam driehoog-achter denkt beter landbouw te kunnen bedrijven dan de boeren. De hele intensieve veehouderij in Nederland vervangen door biologische kringloopveeteelt kan niet; het is ook onwenselijk. Het schaadt klimaat, dieren en de boer.

In de praktijk blijkt de consument geen trek te hebben in meer bioproducten. En zolang er geen vraag is, heeft het geen nut die te produceren. Een door de overheid opgelegde plicht om meer bioproducten op de markt te brengen, leidt tot verstoring van het evenwicht tussen vraag en aanbod en daarmee tot prijsdruk en onrendabele bedrijven. Daarmee bereikt Milieudef..

