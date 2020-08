Duurzamer huis

Het verduurzamen van huizen zou niet lonend zijn (Nederlands Dagblad 25 augustus). Als je zoiets leest nadat je in je huis geïnvesteerd hebt om het te verduurzamen, ben je niet blij. Maar doe je het om het terug te verdienen? Voor ons was de maat vol toen in januari 2018 de zoveelste aardbeving in Groningen plaatshad. Wij zouden graag van het gas af willen. En dat is gelukt. Het was een heel proces met veel verbouwingsrommel. Met hulp van een adviseur, een bouwbedrijf en gemotiveerde medewerkers die op de details letten, zitten we nu in een aangename woning, zonder tocht.