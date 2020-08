Uit een laatje diep ik een ooit zelfgemaakte foto op. Mooi. Ik weet als fotograaf dat dit plaatje aan werkelijk alle acceptatiecriteria voldoet. Die eisen zijn streng, sla de fotomatrix 2020 van de Rijksoverheid er online maar op na. Je leert dan veel over ‘ooggebieden’ en ‘ooraanzetten’, inclusief de bijbehorende millimeters op de foto. Dit plaatje is in orde, weet ik, want het was al eerder op mijn paspoort terechtgekomen.

Mij rest nog even online een afspraak te maken voor een coronaveilig bezoek aan het gemeentehuis - kat in het bakkie. Toch?

Een paar dagen later schuif ik rijbewijs en foto richting de ambtenaar achter het loket. Ze kijkt er precies een halve tel naar en concludeert: ‘O, maar deze foto is ..

