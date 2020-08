Ouders, u bent belangrijk ook als uw kinderen op de middelbare school zitten, als hun belangrijkste supporters

Ouderbetrokkenheid is vooral iets voor de basisschool. Maar ook jongeren in het voortgezet onderwijs ontwikkelen zich beter wanneer hun ouders betrokken zijn.

Mondkapje op: het schooljaar begint ook in het voortgezet onderwijs weer. ‘Sommige jongeren vinden het fijn als ouders ’s middags thuis vragen hoe het op school was, andere juist niet.’ (beeld anp / Robin van Lonkhuijsen)

Als je het leerlingen vraagt, willen ze vaak helemaal niet dat hun ouders zich met school bemoeien. Zij hebben onderzoeken aan hun kant die laten zien dat het effect op het kind averecht is, wanneer ouders zich te veel bemoeien met het huiswerk of sociale controle uitoefenen of grote druk om goed te presteren. Ook vinden jongeren het vervelend wanneer contact tussen school en ouders toeneemt vanwege slechte prestaties of spijbelgedrag. Contact tussen school en ouders is dan vooral gerelateerd aan het niet goed gaan op school.

Maar specifiek voor de leeftijdsgroep van twaalf tot achttien jaar zijn ook positieve effecten van ouderbetrokkenheid gemeten. Taal- en wiskundeprestaties gaan erop vooruit, maar ook niet-cognitieve aspecten, zoals z..

