CDA-verkiezing

Het ongemak binnen het CDA (Nederlands Dagblad 22 augustus) moet zo snel mogelijk worden opgehelderd. Laat het bestuur de leden die hun stem hebben uitgebracht, vragen of zij een bedankje van de verkeerde kandidaat hebben ontvangen en zo ja, om dit formeel te melden aan een notaris, die niet van CDA-huize is. Laat deze nagaan hoe veelvuldig dit foutje betrekking had op de ene, dan wel op de andere kandidaat. Ligt dat ongeveer 50-50, dan is daarmee de kous af. Liggen de verhoudingen flink scheef ten nadele van Omtzigt (minister De Jonge heeft immers voor zich al verklaard dat alles volgens de regels is verlopen), dan is hertelling door die notaris onvermijdelijk. <

