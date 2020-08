Coronabeleid is nu te veel straf

Een camping waar een uitbraak plaatsvindt, moet direct twee weken dicht. Doelmatig is dat niet. De uitbraak heeft namelijk al eerder in de tijd plaatsgevonden. (beeld anp hoge noorden / Jacob van Essen)

In de acute psychiatrie hebben we met regelmaat te maken met patiënten die door hun ziekte gedrag vertonen dat gevaar veroorzaakt voor de maatschappij of voor de psychiatrische afdeling. Soms draait het er dan op uit dat een patiënt tegen zijn wil moet worden opgenomen, verplicht medicatie krijgt of zelfs tijdelijk in een separeercel belandt.

We kijken dan meteen wat we kunnen doen om de situatie weer ongedaan te maken. En dagelijks, zo niet vaker, beoordelen we of de situatie is verbeterd, en of de patiënt weer terug kan keren naar de afdeling of de maatschappij.

Want als zo’n ingrijpende maatregel langer duurt dan strikt noodzakelijk, wordt er geen zorg verleend, maar straf uitgedeeld. En straffen is niet aan ons als..

