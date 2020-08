Als je bidt, word je samen kind

Het orgel waar Bach op gespeeld heeft, in de Sint-Blasiuskerk in Mühlhausen. (beeld wikimedia)

In de Oost-Duitse stad Mühlhausen wordt in de zomer elke woensdag een orgelbespeling gehouden, in de kerk waar Johann Sebastian Bach in 1707-1708 organist was. Dus nam ik onze jongste van acht mee en deden we ons een halfuurtje tegoed aan de orgelklanken die over ons werden uitgestrooid.

Toch ging het niet om een miniconcert: in het Duits heette het een Orgelandacht en dat betekent dat de orgelbespeling is ingebed in een liturgisch geheel met zegen, gebed, schriftoverdenking en samenzang. Dat was niet alleen bijzonder stijlvol, maar ook opbouwend en onverwacht missionair.

Het gebed, uitgesproken door de predikant, werd afgesloten met de woorden van het Vater Unser, spontaan door alle aanwezigen meegesproken. Ik betrapte mezel..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .