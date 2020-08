Langs de skatebaan: ik roep mijn elfjarige zoon voor het eten, maar hij gaat helemaal op in de tailwhip

De skatebaan in onze woonwijk is een bijzondere plek. Mijn elfjarige zoon is er veelvuldig te vinden met zijn stuntstep. Hij sjeest met zijn wieltjes vanaf de roll-in, richting de quaterpipe of de halfpipe. Hij oefent en oefent op de perfecte tailwhip, een trick waarbij je het deck (achterstuk) in de lucht 360 graden draait, om er daarna weer terug op te landen. Andere jongens en meiden zoeken hun geluk op het skateboard. Ze proberen de ollie onder de knie te krijgen. Bij een ollie maakt de rijder een sprong waarbij het skateboard aan zijn voeten blijft hangen, zonder dat hij daarvoor zijn handen gebruikt.