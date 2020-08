‘Top’ suggereert het bestaan van een speciaal soort kaste die boven alle andere verheven is

Sinds een jaar of tien, twintig hoor je het overal: ‘topwetenschapper’, ‘topvoetballer’, ‘topadvocaat’, ‘topcrimineel’. Waar alleen het allerhoogste telt, valt de wereld uiteen in triomf of smadelijke ondergang, schrijft filosoof Ger Groot.

Er was veel mis bij de training van de turnsters uit het nationale Nederlandse team: jonge meisjes die werden klaargestoomd voor topprestaties op wereldniveau. ‘Fysieke en mentale mishandeling’ waren, zo wisten de media te melden, aan de orde van de dag. De coach bekende het ruiterlijk. ‘Het gedrag dat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op.’ Intussen schaamt hij zich diep, al voert hij verzachtende omstandigheden aan. ‘Ik dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten.’ Zulke excessen zullen niet meer voorkomen, heeft de leiding van de atletiekbond geschrokken laten weten. Ze kan moe..

