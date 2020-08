‘God doet alles meewerken ten goede’? Deze zin wordt aangehaald door Reina Wiskerke in haar column (ND 19 augustus). Het bijbelvers, waar deze zin uit komt, luidt: 'En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede' (Romeinen 8:28). Het meewerken ten goede geldt dus niet zomaar voor iedereen, maar alleen voor Gods kinderen. In vers 29 staat: 'Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon.' Dit bevat het antwoord op de vraag: wat is ‘het goede’? ‘Het goede’ is: het evenbeeld van Jezus Christus worden. De zin of het nut van zowel lijden..

