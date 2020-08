Overtrokken reactie zorgmedewerkers

De reacties van werkenden in de zorg over hun salarissen vind ik iets overtrokken (ND 15 augustus). Zelf heb ik meer dan dertig jaar in de zorg gewerkt. Dienstverlenende beroepen worden niet het dikst betaald. Er wordt immers ook geen winst gemaakt. Je kiest hiervoor omdat je het mooi vindt. Arme cliënten als mensen voor het geld in de zorg of verpleging gaan. Als je dit soort werk niet met hart en ziel doet, gaat het niet goed. Daarom zouden de salarissen best iets hoger mogen zijn. Maar juist nu in deze tijd vind ik dit niet kunnen. In dezelfde krant lees ik ook dat er 322.000 banen verdwijnen. We kennen allemaal mensen in onze omgeving die drie maanden geen of weinig inkomen hadden, mensen die in de schulden komen, die h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .