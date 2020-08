Veranderde corona de rolpatronen bij u in huis?

Mijn vrouw daarnaar gevraagd. Zij moest beamen dat ik na corona niet meer in het huishouden ben gaan doen dan daarvoor (en dat was al weinig).

Gustaaf Modderman, oud-ambulanceverpleegkundige

Nee, we leven gelukkig verder op dezelfde manier.

Henk Kooistra, veehouder

Nee, de rollen liggen hier redelijk vast. Mijn vrouw melkt bijvoorbeeld wel mee, maar rijdt geen trekker, last of timmert niet en insemineert ook geen koeien. Mijn huishoudelijke taken beperken zich tot klusjes en een ei bakken of een pan soep koken. Corona heeft daar geen invloed op gehad.

Janny Hekman, vrijwilliger

Niet corona, maar het gepensioneerd zijn maakt ons makkers in het huishouden. Ik bepaal wat dient te gebeuren en die taken worden naar ons beider tevredenheid verdeeld...

