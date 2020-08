Series en bijlagen

Nog een week, dan is de zomervakantie in alle regio’s voorbij. Dan zetten we ook als krant een punt achter onze zomerse bijlagen en series. En vandaag al bereikt de al jarenlang geliefde estafette-reportage Aan de Ketting z’n finish. Dit jaar passeerden we Zeeland en Groningen, en hebben we Limburg slechts vluchtig aangeraakt. Daar zit geen opzet achter: het concept van de serie is nu eenmaal dat elke verslaggever

‘s ochtends z’n eigen koers kiest. Die georganiseerde chaos heeft door de jaren heen overigens weinig vlekken op de landkaart wit gelaten. In 2018 sukkelden we nog vanaf het drielandenpunt door Zuid-Limburg en daalden we af tot het Zeeuws-Vlaamse Cadzand. En vorig jaar zaten we al na twee dagen aan de Eems bij Delfzijl.