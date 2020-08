SGP’ers blijken volgens onderzoek vatbaar voor samenzwering

In tijden van corona vieren complottheorieën hoogtij. Vooral in populistische kringen worden de meest bizarre complotten geloofwaardig geacht en dankbaar omarmd in hun strijd tegen de elite. Ze grijpen de pandemie aan om ‘de vijand’ aan te wijzen. In dit geval zijn het dan geheime organisaties en overheden die samenzweren om hun eigen bevolking eronder te houden. Als de situatie zo dreigend is, zijn opstanden te verwachten. Bekende complotdenkers zien zichzelf graag als degenen die het volk van de tirannie kunnen bevrijden. Openlijk hintten rapper Lange Frans en ‘graancirkelpriesteres’ Janet Ossebaard op een aanslag op premier Mark Rutte.

opstand met rieken

In een interview in Het Parool speculeerde Willem Engel, de man achter de actiegroep ‘Viruswaarheid’, voorheen ‘viruswaanzin’, op het moment ‘waarop we een volksopstand zien waar iedereen met z’n rieken het Tweede Kamergebouw bestormt en we een herhaling van de gebroeders De Witt krijgen. Dat is onvermijdelijk op dit moment’, zei Engel op 7 augustus. Achter de schermen krijgt Engel steun van Baudet, zo vertelde de Forumleider in zijn eigen journaal. Politicologen spreken al van ‘samenzweringspopulisten’. Je mag hopen dat de veiligheidsdiensten paraat zijn. De waaier aan complottheorieën is ook onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. De make..

