Nieuwsanalyse: Een optelsom van geweld betekent nog niet een patroon

Een handvol incidenten, meer lijkt er niet nodig om een patroon van geweld te signaleren. Wie dan nog twijfelt of er een verband is, gaat al snel door voor wegkijker. En dus is de zomer van 2020 nu al ‘gewelddadig’ verklaard.

Binnen het postcodegebiedje 8801 gebeuren extreem veel geweldsmisdrijven. Sinds het begin van deze eeuw zijn er al vijf mensen vermoord of gedood. Ik weet dit toevallig, omdat ik er woonde. Maar het is ook te zien op de digitale geweldskaart van Friesland die de Leeuwarder Courant bijhoudt. Van de 57 slachtoffers die sinds 1 januari 2000 door moord of doodslag omkwamen in de provincie, vielen er vijf in het stadje Franeker. Twee van die misdrijven gebeurden zelfs een paar deuren verderop langs onze gracht. Trouwens: ook in de jaren negent..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .