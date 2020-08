Apple grootste diamant onder beursbedrijven

In New York is de beurswaarde van Apple woensdag voor het eerst boven de psychologische grens van twee biljoen dollar gekomen.

Nadat Apple op 2 augustus 2018 als eerste Amerikaanse beursvennootschap de waarde van een biljoen dollar overschreed, dachten de meeste analisten nog dat het concern schromelijk was overgewaardeerd. Degenen die durfden te dromen van een beurswaarde van twee biljoen aan het einde van dit decennium, werden al voor fantast uitgemaakt. Maar nu lijkt het al in de zomer van 2020 te gebeuren, op een moment dat de wereldeconomie de ergste recessie in zijn geschiedenis beleeft.

Sinds de coronacrisis eind maart in de VS uitbrak, is de waarde van het aandeel Apple meer dan verdubbeld. Bij een koers van 467,77 dollar per aandeel overschreed de marktkapitalisatie van Apple, met 4,276 miljard uitstaande aandelen, woensdag de twee biljoen euro.

Hoe lang ..

