Met bomen kun je de wereld redden en met het kappen van bomen kun je de wereld vernietigen

Hoge bomen vangen veel zon. Ik vond bij het opruimen een krantenartikeltje met die titel. De datum is helaas weggevallen, maar het gaat over de bewoners van een straat in Lisse die – je gelooft het niet – bomen uit hun straat weg willen hebben omdat ze het licht op hun zonnepanelen ontnemen. Ooit maakte ik zelf mee dat iemand alle bomen in zijn tuin kapte en vervolgens een airco op zijn dak zette.

Theanne Boer is zelfstandig tekstschrijver. Zij schrijft elke derde vrijdag van de maand een column. (beeld nd)

Als de laatste boom sterft, sterft de laatste mens, weten ze in Afrika. Wij weten dat nog niet. Ik heb het idee dat hier nog te makkelijk bomen gekapt worden. Want een boom staat in de weg, een boom geeft rotzooi, een boom heeft van die vervelende wortels of, zoals een Zeeuwse boer eens tegen mijn echtgenoot zei: ‘Een boom? Da’ rooft eej!’ Het is dus precies andersom. Een boom geeft alles wat een mens nodig heeft: schone lucht, koelte, vocht - en neemt alles waar een mens last van heeft: hitte, CO 2 en droogte.

Het is pure arrogantie om een boom te kappen. Een boom is zo kostbaar dat je wel tien keer moet nadenken voor je dat doet. Als een boom zijn takken laat vallen, komt dat niet omdat de boom daar zin in heeft, maar omdat hij niet goed..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .