Terecht keert Tieme Meints zich (ND 12 augustus) tegen de toekomstverwachting van veel christenen: een verwachting die zich vrijwel uitsluitend richt op de hemel. En waarbij vergeten wordt dat hét toekomstperspectief in het Nieuwe Testament is: een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont (2 Petrus 3: 13). Dáár zullen we voorgoed thuis zijn. Maar hebben daarom diegenen ongelijk die bij het sterven van een geliefde zeggen dat hij of zij is Thuisgehaald, zoals ik zelf deed bij het overlijden van mijn vrouw? Paulus, in Filippenzen 1: 23, zegt dat hij verlangt om heen te gaan en met Christus te zijn. Ik ben het eens met die uitleggers die zeggen dat hier ervan wordt uitgegaan dat de gelovige direct na de dood word..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .