Bestel vega

Uiteraard zullen wij in 2050 anders eten dan nu, en dat kan best een positieve impuls gebruiken (ND, 15 augustus). Regelmatig zullen velen ook in de toekomst weer deelnemen aan symposia en studiedagen met verzorgde lunches. Precies daarbij kunnen de organisatoren eenvoudig en aanvaardbaar een verantwoordelijkheid tonen voor de toekomst van de planeet. Als bewuste wereldburgers kunnen zij juist in die rol in plaats van een lunchmix met relatief veel vlees voor iedereen een vegetarische lunch bestellen. Daar ontrieft men naar mijn idee nauwelijks iemand mee. De ervaring leert immers dat doorgaans de niet-vlees-componenten het beste lopen, dit dan meestal ten nadele van de bewuste en echte vegetariërs, die dan vaak achter het net vissen.

