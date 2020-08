Nederland kan best zonder zakenbank

Nederland heeft door de pandemie ontdekt dat het niet zonder eigen pillenfabriek kan. Het kabinet wil daarom staatssteun geven aan geneesmiddelenproducent Apotex in Leiden dat op het punt staat door zijn eigenaren te worden gesloten.

Ook KLM wordt van nationaal belang geacht en kan op staatssteun rekenen, want zonder een vliegmaatschappij is een distributieland even onthand als een knaagdier zonder tanden. De werf IHC is ook onmisbaar voor het land. Tata Steel en Hema zouden eventueel naar staatssteun kunnen hengelen, want zonder staal en warenhuizen zijn we een landje van niks. Op het eerste gezicht zou niemand ervoor voelen om ook een zakenbank overeind te houden. Die kan het land juist missen als kiespijn. Sinds de vorige crisis zitten..

