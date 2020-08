Er was zaterdag niets te vieren

In de zestiger jaren voer ik bij de ‘Stoomvaart Maatschappij Nederland’ op de Oost en het Verre Oosten. Aan boord heb ik de verhalen gehoord over ‘ons’ Nederlands-Indië. Aan boord vond ik in de boekenkist een boek uit 1941: ‘Daar werd wat groots verricht ...'. Maar de verhalen die ik daarin las waren zo anders dan ik van de Javaanse bedienden aan boord hoorde. Later heb ik ook de verhalen gehoord van de oud-soldaten. Zij die als jonge jongens in 1947 – '49 werden uitgezonden om Nederlands-Indië te bevrijden en in een guerrillaoorlog terechtkwamen. Zij ervoeren werkelijk wat er in ons ‘Nederlands-Indië’ aan de orde was. Daarna volgden in de vijftiger en de zestiger jar..

