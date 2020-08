‘I’ve Had The Time Of My Life’ roept bij predikant Marco Batenburg oude liefde op

Dertien meer of minder bekende Nederlanders geven antwoord op de vraag wat muziek met hen doet. En welke muziek dat is. Vandaag het slot: Marco Batenburg, predikant in Gouda en voorzitter van de Protestantse Kerk Nederland.

Welke muziek heeft u sterk beïnvloed?

‘De muziek die ik van jongs af aan hoorde in de kerk. Dat waren vooral de psalmen, begeleid door het orgel. De melodieën hebben zich vastgezet in mijn hart.’

Welke muziek geeft u troost?

‘Veel muziek van Bach. Ik denk allereerst aan de Johannes Passion, die ik in de lijdenstijd meerdere keren beluister.

Daarnaast ook veel van zijn cantates. ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ was de eerste die ik ooit hoorde, en die later bij ingrijpende gebeurtenissen ook terugkwam. Muziek en tekst zijn hier echt in volmaakte harmonie.’

Wat draait u echt niet meer?

‘Ik herinner me dat ik ooit als tiener cassettebandjes had van Berdien Stenberg, die op dwarsfluit bekende melodieën speelde. Later luisterde ik ook wel gosp..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .