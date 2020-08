Weer aan het werk, maar heeft het zin? Wat maakt werk zinvol?

Ik werk bij een bureau voor talent- en leiderschapsontwikkeling. 2020 is voor ons een zwaar jaar. Door de coronacrisis verdween meer dan de helft van alle opdrachten voor dit jaar. Opleidingsprogramma’s waar ik samen met collega’s en opdrachtgevers met liefde aan werk en die veel betekenen voor de deelnemers, werden ‘zomaar’ geschrapt. Het raakt mij. En mijn geraaktheid gaat verder dan de bedrijfsmatige donkere wolken boven ons bureau. Want wat is de waarde en zin van mijn werk als het bij een rondwarend virus en economische tegenwind zo gemakkelijk weggesneden wordt?

Niet alleen het plots wegvallen van werk leidt tot tragere vragen. Ook door het thuiswerken kreeg ik net als veel andere mensen in de afgelopen maanden nieuwe vragen over mijn werk. Alsof met de fysieke afstand ook de mentale ruimte groeide om te reflecteren op het werk. Die beschouwende modus werd nog versterkt door het van regeringswege verschijnen van een lijst met vitale beroepen. Alhoewel deze lijst ervoor zorgt dat bepaalde beroepsgroepen (eindelijk) de waardering kregen die ze al langer verdienen, zorgt ‘De Lijst’ voor werkende mensen met niet-vitale beroepen ook voor onzekerheid. ‘Heeft mijn werk wel betekenis?’ ‘Zou mijn leven niet pas zin hebben als ik ook in de publieke sector ga werken?’ Die introspectieve vragen leiden in de..

