Directievoorzitter Vitens wordt laat wakker

Onder welke steen heeft de heer Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens, de afgelopen decennia gelegen? In zijn gesprek met Mac van Dinther (ND, 11 augustus) doet hij het voorkomen dat het kwartje pas dit jaar is gevallen. 'In 2018 dachten we nog: een droge zomer, kan gebeuren.' Pas nu, zegt hij, realiseren we ons dat we in een andere tijd leven: klimaatverandering met bijbehorende weersextremen.