Het is jammer dat de beschrijving van Wim van der Schee van de rol van wetenschap in coronatijd verworden is tot een karikatuur (ND 15 augustus).

Van der Schees advies 'om op te houden met het manipulerend weergeven van cijfers' volgt hijzelf alvast op door geen getallen te noemen. Toch weet hij dat er geen enkele wetenschappelijke basis is voor de coronamaatregelen. Hij vermoedt dat de maatregelen in geen enkele verhouding staan tot het coronaprobleem. Ook weet hij dat het virus niet onder controle is, ook niet geweest is en evenmin zal komen – 'wat er ook gezegd wordt'. Door deze opstelling verzwakt Van der Schee de basis voor zijn eigen pleidooi aanzienlijk en dat is jammer. Er zijn wel degelijk wetenschappelijke modellen die nuttige getallen opleveren. <

