Geen medelijden

Toen het Belgische wielertalent Remco Evenepoel afgelopen zaterdag in de Ronde van Lombardije over een muurtje het ravijn in dook, deed het me weinig. Hij viel een meter of tien naar beneden in een afdaling, live op televisie. Na de horrorcrash van Fabio Jakobsen (een week eerder) werd even gevreesd voor het ergste. Mijn verstand zei dat het erg was, maar ik voelde er weinig bij. Sterker: mijn allereerste flitsgedachte was: dan wint hij in elk geval niet.