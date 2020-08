Defensie kan vaker helpen in deze coronacrisis. Bij contactonderzoek, het assisteren van boa’s en nog veel meer

Soldaten assisteren bij de coronatesten op Schiphol. Defensie zou de kwaliteiten van zijn personeel in deze coronacrisis op veel meer plekken in de samenleving moeten inzetten. (beeld anp / sem van der wal)

Nationale veiligheid is één van de drie hoofdtaken van Defensie. Al sinds 2004 is defensie structureel veiligheidspartner bij rampen en in crisissituaties en heeft vanaf dat moment een vaste liaison (contactpersoon) binnen alle veiligheidsregio’s. Nu we ons in de grootste naoorlogse crisis bevinden, dient de vraag zich aan welke rol er voor de krijgsmacht is weggelegd, zeker wanneer civiele hulpdiensten het niet meer aan kunnen.

Natuurlijk is Defensie betrokken bij de aanpak van de coronacrisis. We herinneren ons nog de waardering voor de inzet van militaire planners bij de landelijke patiëntenspreiding. De Koninklijke Marechaussee is actief geweest bij de grenscontroles. Militairen hebben geholpen bij de inrichting van de coronazorghotel..

