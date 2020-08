Hoe ik het piepkleine kapelletje naast mijn huis weer tot leven bracht

De Bistkapel is een piepklein kerkje uit 1606. Tweemaal verhuisde het, totdat het onder de bomen van de Veltwijcklaan een definitieve plek vond. Een ding was zeker toen we het vervallen huis ernaast kochten: niet alleen het huis, maar ook de kapel moet in ere worden hersteld. Ik stuurde districtsburgemeester Koen Palinckx (Nieuw-Vlaamse Alliantie) een brief met het aanbod om voor het kapelletje te zorgen.