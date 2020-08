Piet onherkenbaar en toch niet zwart

Zwarte Piet van Facebook af: diverse mensen zijn natuurlijk teleurgesteld of wellicht verbolgen over deze maatregel. Want juist de onherkenbaarheid door schmink maakte Piet spannend: wie speelt de knecht van Sinterklaas?

Maar Zwarte Piet kunnen we heel simpel in de geschiedenis achterlaten, als we hem even anders schminken. Als Piet zwart is vanwege de werkzaamheden bij en door de schoorsteen, dan heeft Sinterklaas toch ook wel 'schone' Pieten?

Zorg dus dat er Pieten komen die wit geschminkt zijn. En door de schmink dus onherkenbaar zijn voor de toeschouwers. Een pas gewassen Piet zou je ook een rozig getinte kleur kunnen meegeven. Zo kunnen donkergetinte Nederlanders ook meedoen. Alle Pieten wit of roze. En tussendoor is er een Piet met roetvegen, die had het bad gemist.

Sinterklaas kun je een mediterrane gezichtskleur geven. Dat is zijn oorsprong. Grijze of witte haren en baard blijven, want die hebben te maken met zijn hoge leeftijd.

Maar welk si..

