Geen wijnhosties

In de Duitse protestantse kerk is men op het idee gekomen de wijn in het avondmaalsbrood in te bakken (ND 12 augustus). Maar de Heer heeft niet voor niets het brood en de wijn apart van elkaar aan zijn leerlingen gegeven. Lichaam en bloed worden gescheiden als een dier geslacht wordt. Brood en wijn beelden de offerdood van Christus uit; zo wordt aan het avondmaal de dood van de Heer verkondigd. De gereformeerde avondmaalsleer zegt dat we 'met het gekruisigde lichaam en het vergoten bloed van Christus gevoed en verkwikt worden'. Dat verdwijnt uit het zicht als de wijn in het brood wordt gedaan. Het vergoten bloed moet niet terug in het gekruisigde lichaam. <

