Ralf Bodelier spreekt wat schamper over 'minderen', ook als hij het heeft over 'minder mensen op de wereld zetten' (ND 10 augustus). Meer mensen de oplossing voor meer welvaart? Dat betekent dan nog meer auto's (files, ongelukken, CO 2 ), meer wegen (versnippering), meer woningen, meer watergebruik (weleens genoemd als dreigende oorzaak van een volgende wereldoorlog) enz.

Met ons land als voorbeeld kunnen we al zien, wat 'meer' betekent: een paar dagen hittegolf (begin van meerdere?) geeft al waarschuwingen het watergebruik te beperken, en woningen zijn voor velen onbereikbaar, omdat ze er niet zijn, of, door de krapte, te duur zijn. <

