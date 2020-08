Vernieuwing rijbewijs 75-plus kan in een paar weken rond zijn

Het CBR neemt niet alleen verkeersexamens af, maar toetst ook of een bestuurder geestelijk en lichamelijk in staat is om veilig te rijden. (beeld anp / Remko de Waal)

Het is niet alleen maar kommer en kwel bij het CBR. Een paar maanden geleden kreeg ik een mailtje van een overheidsinstantie, dat ik mij moest haasten met het vernieuwen van mijn rijbewijs. Die haast was geboden omdat ik 75-plusser ben. Omdat mijn ‘roze papiertje’ (plastic kaartje) pas in oktober verloopt, had ik de aanvraag voorlopig geparkeerd. Toen de ‘fatale’ termijn van twee maanden naderde, heb ik toch maar ingelogd bij mijncbr.nl.

Twee weken en de verplichte keuring later kreeg ik wederom per e-mail bericht dat ik tussen nu en een jaar mijn rijbewijs kon laten vernieuwen. Zo erg als in de media wel is afgeschilderd, is het dus niet gesteld met het CBR. Sterker, vlugger kon het nauwelijks, wel goedkoper, maar dat is een ander onderw..

