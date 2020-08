Nederland moet zich voorbereiden op de komst van meer asielzoekers. Maar de politiek is bang

Drie dagen nadat bekend was geworden dat de 14-jarige Ali Ghezawi uit Syrië zich in asielzoekerscentrum (azc) Gilze van het leven had beroofd uit wanhoop over een IND-beslissing, berichtte de Volkskrant vorige week over achterstanden en chaos bij de afhandeling van asielverzoeken door de IND. Tegelijk publiceerde VVD-Kamerlid Bente Becker in de Telegraaf een opiniestuk met als titel ‘Asielloket moet dicht voor gelukzoekers’, waarin ze pleit voor selectie van asielzoekers aan de buitengrenzen van Europa; ze vindt dat vluchtelingen vooral in de eigen regio moeten blijven.

Echter, op welke locatie de asielprocedure ook wordt uitgevoerd, hij is juist bedoeld om te bepalen wie recht heeft op bescherming en wie niet mag blijven. Oproepen o..

