Leven in China: ‘Tijdens de heilige communie hoor je het rinkelen van de kassa’

De leider van China is een orthodoxe gelovige, maar zijn geloof is het marxisme, in zijn leninistische vorm. Er verdwijnen steeds meer rooms-katholieken in een systeem van marxistische heropvoeding.

In China, nog meer dan in Nederland, neem je de mobiele telefoon overal mee naartoe. Je betaalt ermee in de winkel, in de taxi, je bestelt je eten. Zo gaat het iedere dag, dank zij het feit dat China het Westen inmiddels ingehaald heeft en nu wat betreft technologie ons ver vooruit is.

Toch laat ik soms op zondagochtend de mobiele telefoon op mijn kantoor boven ons privéschooltje liggen. Dit is niet uit vroomheid, maar omdat priester Park van de Koreaans-Chinese parochie dat heeft gevraagd. ‘We weten dat het Verenigde Front onze telefoons afluistert en controleert waar we de mis vieren.’ Het Verenigde Front is een onderdeel van de Communistische Partij van China (CPC), dat onder andere ervoor zorg draagt dat religieuze groeperingen zich a..

